أعلنت غرفة شركات السياحة قائمة الطعام المخصصة لحجاج السياحة فئة الخمس نجوم خلال موسم الحج لعام 2026، وذلك في إطار الاستعدادات التنفيذية المبكرة لموسم حج 1447 هـ، وحرصًا على تقديم أفضل مستوى من خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

وأوضحت الغرفة، بحسب منشور لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن إعداد قائمة الطعام جاء في ضوء التعاون مع شركة الراجحي التجارية للخدمات المساندة، بهدف ضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم، وتقديم خدمات غذائية متكاملة للحجاج بما يتوافق مع معايير الجودة المعتمدة.

وتتضمن القائمة الوجبات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة بعرفات ومنى ومزدلفة لفئة الخمس نجوم، داخل المخيمات وبرج C، بما يوفر تنوعًا في الوجبات وتلبية احتياجات الحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الإعلان المبكر عن قوائم الطعام يأتي ضمن خطة تنظيمية شاملة لموسم الحج، تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج المصريين، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم خلال أداء المناسك بالمشاعر المقدسة.

قائمة طعام الحجاج الخمس نجوم 2026