أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن درجات الحرارة الأيام المقبلة- فيديو

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد اليوم الأربعاء 29 مايو 2024.

وأوضحت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة صدي البلد، أن طقس الثلاثة أيام المقبلة سيشهد أجواء مستقرة نهارا، على أن تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، لأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال الفترة الحالية.

وأشارت أيضًا إلى أن طقس اليوم سيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأردفت منار غانم، أنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم وغدًا نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الاحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من تتجاوز الـ 50 كم وارتفاع الأمواج سيتخطى الـ 2.5 متر.

كما أوضحت عضو هيئة الأرصاد، أن البلاد كانت تتأثر بمنخفض جوي يوم الأحد الماضي، موجود في الصحراء الليبية وانتقل إلى الصحراء الغربية، ما أثر على درجات الحرارة على مصر وارتفعت درجة الحرارة بالقاهرة إلى 37 درجة مئوية، والأيام المقبلة لن تشهد أي تأثير من الكتل الهوائية من ليبيا على الإطلاق.

وأكملت: من الوارد أن يتم التغيير في درجات الحرارة يوميًا خلال الفترة الحالية، حيث سيكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، بأعلى من المعدل الطبيعي، معلقةً: «لازم نأخذ احتياطاتنا بقدر الإمكان، ونتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر التي تصيبنا بالإجهاد الحراري».