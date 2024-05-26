نقابة الأشراف تنعى الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي بمزيد من التسليم والرضا بقضاء الله وقدره وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ المحدث الشريف محمد إبراهيم عبد الباعث.

ودعا نقيب الأشراف، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ محمد عبدالباعث بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين وأن يلهم أهله وذويه وزملائه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان.

وتوفي صباح اليوم الشيخ المحدث محمد إبراهيم عبد الباعث، حيث أعلنت الصفحة الرسمية، عبر منشور جاء فيه:"وكتبت: «إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ رٰاجِعونَ» بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى الرفيق الأعلى اليوم ملبياً نداء ربه فضيلة شيخنا المحدث سليل آل البيت مولانا محمد إبراهيم عبد الباعث، وإذ ننعاه إلى الأمة الإسلامية وإلى أحبابه ومريديه راجين من الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته".