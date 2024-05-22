إعلان

BBC

حالة الطقس غدا الخميس.. "الأرصاد": شديد الحرارة ورياح بهذه المناطق

07:55 م الأربعاء 22 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار
  • عرض 9 صورة
    طقس حار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، الأربعاء، فإنه يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس غدا الخميس، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا مؤقتا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يومي الجمعة والسبت 24 و 25 مايو.

طقس حار رياح امطار درجات الحرارة الأرصاد الجوية الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وقطع المياه بمناطق بالجيزة في هذا الموعد

إعلان

إعلان

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع