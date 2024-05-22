حالة الطقس غدا الخميس.. "الأرصاد": شديد الحرارة ورياح بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، الأربعاء، فإنه يسود غدا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس غدا الخميس، تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا مؤقتا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، يومي الجمعة والسبت 24 و 25 مايو.