انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن بجنوب سيناء 25 يوليو

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعًا لمناقشة مزيد من أوجه التعاون المشترك.

وهنأ وزير الأوقاف، محافظ جنوب سيناء، بالنجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى، والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و 21 أبريل 2024م.

واتفق وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وستتضمن المسابقة زيارة لجبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة.

من جانب آخر ناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، التعاون المشترك في إحلال وتجديد عدد من المساجد بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم عرض مخطط إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة الطور، وجار إنهاء إجراءات العمل به.