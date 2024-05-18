رمضان عبد المعز: آراء الصحابة بمَن فيهم أبو بكر والمذاهب الأربعة غير ملزمة

كتب- عمرو صالح:

قال الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إن آراء الصحابة بمَن فيهم أبو بكر، مجرد اجتهاد بشري وغير ملزمة، والمذاهب الأربعة؛ ليست سلطة تشريعية.

وأوضح عبد المعز، خلال لقائه ببرنامج "محل النقاش"، المذاع عبر قناة "العربية"، أنه يجب التفرقة بين النص الشرعي والنص الفقهي؛ حيث إن النص الشرعي هو كلام الله عز وجل "القرآن الكريم"، إضافة إلى كلام النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو نص ملزم واجب تنفيذه.

وتابع الداعية الإسلامي: أما النص الفقهي؛ بما فيها نصوص الصحابة والشافعي وأبو حنيفة وابن الأرقم وابن تيمية؛ فتعد اجتهادات بشرية غير ملزمة على البشرية.

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن المذاهب الأربعة سالفة الذكر تعد أحد منافذ التعمق والتثقيف الديني، مؤكدًا أنها غير ملزمة.

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