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BBC

طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

11:43 ص الأحد 12 مايو 2024
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    مشهد من سقوط الامطار
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    سقوط الامطار
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    خلال سقوط الأمطار
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    جانب من سقوط أمطار على الطريق
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    جانب من سقوط الأمطار
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    سقوط الامطار
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    مشهد من سقوط الامطار
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    الامطار
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    أثناء سقوط الامطار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الأحد، أن يسود حالة طقس الساعات المقبلة، طقس حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية خلال الساعات المقبلة، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 24 درجة مئوية.

جنوب سيناء 34 درجة مئوية

شمال الصعيد ٣١ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية

وأوضحت أن حالة طقس الساعات المقبلة، تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت "الأرصاد"، إلى تأثر الأحوال الجوية اليوم الأحد بنشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

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أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس
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