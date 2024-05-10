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75 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بنسبة 15%

12:20 ص الجمعة 10 مايو 2024

سعر كيلو الدواجن

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كتب- حسن مرسي:

صرح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، بأن أسعار الدواجن والبيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 15% خلال الفترة الحالية.

وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" أن سعر كيلو الدواجن انخفض من 93 جنيهاً إلى 75 جنيهاً.

وعزا السيد هذا الانخفاض في الأسعار إلى ثبات سعر الصرف وتوفر مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض لم يقتصر على أسعار الدواجن فقط، بل شمل أيضاً أسعار البيض.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن يستمر انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال الفترة القادمة، بفضل استقرار سعر الصرف و وفرة مستلزمات الإنتاج.

الدواجن شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية أسعار البيض
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