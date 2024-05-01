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أعمال بليغ ووردة احتفالا بالربيع فى الأوبرا.. غدا

02:01 ص الأربعاء 01 مايو 2024

بليغ حمدي ووردة الجزائرية

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كتب- محمد شاكر:
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء غد الخميس 2 مايو علي المسرح الكبير بمشاركة المطربة مروة ناجي ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي، ولاء طلبة.

وذلك ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الربيع.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها عدوية، كان يا مكان، تخونوه ، زى الهوى ، موعود ، التوبة وفي الفاصل الثاني تتغني المطربة مروه ناجى بباقة من أشهر أعمال المطربة الكبيرة وردة.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف ، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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وردة بليغ حمدي شم النسيم أعياد الربيع دار الأوبرا مروة ناجي
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