بدأت اليوم.. تفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

كتب- محمد أبو بكر:

موعد إجازة عيد الفطر 2024، من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل"، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

وفقًا للإعلان الرسمي من الحكومة، فإن إجازة عيد الفطر 2024 ستبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024م وستستمر حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024م، وستكون الإجازة مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في القطاع العام والوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبحسب وزارة العمل، فإن موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص مماثلة للقطاع العام.

وجاءت إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024م وتستمر حتى يوم الأحد القادم 14 أبريل 2024م، وستكون الإجازة مدفوعة الأجر، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل.

وبحسب حسن شحاتة، وزير العمل، فإنه سيتم احتساب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

وبحسب قانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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