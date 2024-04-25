شادي المنزلاوي يُشيد بإجراءات الحكومة لضبط أسعار الخبز السياحي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشاد الدكتور شادي المنزلاوي الخبير الاقتصادي، بالإحراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار والمواد الغذائية والخبز السياحي.

وقال "المنزلاوي"، إن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لمعالجة هذه الأزمة، ونجحت تلك الخطوات في إعادة رغيف الخبز إلى سعره الطبيعي، واستعادت الأسواق استقرارها.

وتابع: ما حدث في الخبز يُقدم لنا نموذجًا يمكن تكراره في جميع السلع، فما حدث في الخبز حدث في السلع الاستراتيجية المهمة كالزيت والأرز والسكر والفول والعدس. إننا نملك القدرة على حل أزمة غلاء الأسعار، ولكن ذلك يتطلب منا جميعًا أن نكون واعين وإيجابيين، وفعالين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التجار في مصر يُمارسون جشعًا لا مثيل له، ويستغلون الأزمة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب معاناة الشعب.

وتابع، أن حل أزمة الأسعار في مصر يتطلب نهجًا شاملًا يشمل جميع أفراد المجتمع، بدءًا من التجار مرورًا بالمستهلكين وانتهاءً بالحكومة، فلا ينبغي أن تقتصر متابعة الأسعار على "حملات التفتيش المفاجئة" التي تجرى بعد تفاقم الأزمة، بل يجب أن تكون "عملية مستمرة" تهدف إلى رصد أي مخالفات في الوقت المناسب.

غير أنه من المهم تشديد الرقابة على "السلاسل الإمدادية" لضمان عدم وجود أي احتكارات أو تلاعب في الأسعار، ويجب أن يوجه الدعم الحكومي إلى "المستحقين" فقط، مع إعادة النظر في "آليات التوزيع" لضمان وصوله إلى مستحقيه، دون أي تسريبات أو استغلال.