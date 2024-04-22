حصر 17 ألف منشأة.. العمل: 13832 فرصة عمل لذوي همم منذ يناير 2023

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، مُديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور مستشارين وقيادات إدارات الوزارة.

وناقش "شحاتة"، بحسب بيان وزارة العمل، اليوم الإثنين، مع مديري المديريات أخر المُستجدات وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما ناقش الوزير، مع مديري المديريات، بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، فيما يخص التدريب المهني، والعمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، ومُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.

وأكد الوزير، على أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المُقبلة، ويتم تقديم خدمات العمل للمواطنين بشكل لائق وكريم.

وحث وزير العمل، المديريات على الإستمرار في إطلاق المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات؛ للتوسع في قاعدة البيانات والتسهيل على المقاولين عملية تسجيل البيانات، حيث تم إطلاق البث التجريبي في 3 محافظات حتى الآن، وهي الإسكندرية والجيزة وبورسعيد.

ووفقًا للوزارة، أعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بخطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل والتي بدأت مطلع العام الماضي 2023 وحتى الأن، وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوي همم في منشآت قطاع خاص، وذلك خلال الشهرين الماضيين، وبالتحديد في الفترة من 1 فبراير 2024 وحتى 1-أبريل 2024.

وأوضحوا أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 13832 مُؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل.

وأشارت المديريات، بشأن عمليات الحصر، إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية منذ الأول من أكتوبر عام 2023، وحتى 31 يناير 2024، حصرت المديريات 17 ألفًا و 800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفاً و 812 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

وتابعت المديريات: عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن يبلغ 134 ألفًا و440 عاملًا، والمُعين منهم فقط 75 ألفًا و 500 عاملًا، والمتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و 583 عاملًا.