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رئيس مجلس النواب يكشف سبب عقد الجلسة العامة اليوم بالعاصمة الإدارية

01:10 م الأحد 21 أبريل 2024
  • عرض 5 صورة
    مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 5 صورة
    مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 5 صورة
    مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 5 صورة
    مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • عرض 5 صورة
    مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- نشأت علي:

كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سبب عقد الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "جبالي"، خلال الجلسة، إن اجتماعهم بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، يأتي في إطار مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن المجلس يتنبى مراحل الانتقال التدريجي وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، والبنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس.

وتابع: إذ نشرف جميعًا اليوم أن نسطر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن و المواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

مجلس النواب المستشار حنفي جبالي العاصمة الإدارية
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