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تطعيم مهم.. ننشر عناوين مكاتب الصحة لتلقي تطعيمات الحج بكافة المحافظات

12:14 م الأحد 21 أبريل 2024
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    تطعيمات
  • عرض 7 صورة
    تطعيمات
  • عرض 7 صورة
    تطعيمات
  • عرض 7 صورة
    تطعيمات
  • عرض 7 صورة
    تطعيمات
  • عرض 7 صورة
    تطعيمات
  • عرض 7 صورة
    تطعيمات

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كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات والضوابط الخاصة بأداء مناسك الحج للموسم الجاري، وكذلك التطعيمات الواجب الحصول عليها قبل المغادرة إلى السعودية.

وقالت الوزارة في اشتراطاتها، إنه من الواجب الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي، حيث يستلزم الأمر وجود شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

وأوضحت أنه يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد عن 5 سنوات.

ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل محافظة، وأوصت الوزارة بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت الوزارة توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما أشارت لوجود عدد من مكاتب التطعيم الدولية بكل محافظة للحصول على التطعيمات اللازمة للحج.

تطعيمات الحج وزارة الصحة والسكان مكاتب الصحة السعودية
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