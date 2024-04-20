لميس الحديدي: انخفاض الأسعار خطوة على طريق النجاح الاقتصادي



كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن رضا المواطن يعد المعيار الأساسي لنجاح أي إصلاح اقتصادي.

وقالت لميس خلال تقديمها لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، إنه رغم انخفاض أسعار بعض السلع، مازلت أسعار البعض الآخر مرتفعة نظرًا للتضخم العالي الذي تجاوز 40% في الأشهر الأخيرة، حيث أن جزء من هذا التضخم كان سببه الأساسي وجود سعرين لصرف العملة.

وأشارت لميس إلى أن وجود تدفقات نقدية كبيرة ناتجة عن صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي وعودة الاستثمار في أدوات الدين والقضاء على السوق السوداء وانتقال الناس إلى القطاع المصرفي، يجعل من المتوقع تراجع الأسعار.

وأوضحت أن سعر الدولار المرتبط بالاستيراد قد انخفض ولم يعد على مستوى السوق السوداء التي بلغت في بعض الأحيان 60 أو 70 جنيهًا، حيث انخفض السعر الآن إلى مستوى 48 جنيهًا في السوق الرسمي.

وأشارت إلى أنها تتحدث عن أسعار السلع بشكل عام وليس فقط السلع التي تم استيرادها من قبل الدولة، على سبيل المثال، كانت الدولة تستورد السلع بسعر صرف 31 جنيهًا ولكنها انخفضت الآن إلى 48 جنيهًا في السوق الرسمي، ومع ذلك، يتحمل الفارق بين هذين السعرين الدولة عن طريق الموازنة.

وأشارت إلى أن الدولة أعلنت مؤخرًا عن مبادرة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 22% و 25%، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 30%.