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BBC

شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

07:32 م الأحد 14 أبريل 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة، أن الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "من أهم الظواهر الجوية الشبورة المائية والتي تكون على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والتي تكون في الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح وبسرعة 30 كيلو متر في الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

45

الطقس الشبورة درجات الحرارة الأرصاد

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