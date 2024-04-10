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BBC

طقس أول يوم العيد.. الأرصاد تعلن انحسار فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة

12:02 م الأربعاء 10 أبريل 2024
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    حالة الطقس بطور سيناء
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الأرصاد، في بيان، عن توقعات طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، إنه يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يسود طقس دافىء خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد، تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء فمن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية ليعم الاستقرار.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

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* طقس أول يوم العيد.. الأرصاد تعلن انحسار فرص الأمطار خلال الساعات المقبلة