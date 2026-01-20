لماذا قررت الجمارك إلغاء إعفاء هواتف الخارج؟.. نائب وزير المالية يكشف

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، عن الحيثيات التي دفعت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة بصحبة المسافرين، والمقرر تطبيقه رسمياً ظهر غدٍ الأربعاء.

وقال الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، إن هذا القرار لم يكن وليد المفاجأة، بل هو رسالة واضحة تعكس وصول الدولة لمرحلة الثقة في قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن كافة العلامات التجارية العالمية، باستثناء واحدة فقط باتت تُصنع داخل مصر ومتوفرة بكافة مراكز التوزيع والمحلات التجارية.

وكشف نائب الوزير، عن نجاح الدولة في جذب 15 شركة عالمية للعمل والتصنيع على أرض مصر، حيث قدمت هذه الشركات بدعم فني عالمي طرازات متنوعة تناسب كافة المستويات الشرائية.

وأشار إلى أن جودة المنتج المصري لا تقل كفاءة عن الأجنبي، بل وتتفوق في كونها معفاة من الجمارك ويتم سداد قيمتها بالعملة المحلية "الجنيه المصري".

وذكر أن "الإعفاء الاستثنائي" لم يعد له ضرورة في ظل توافر البديل المحلي، موضحاً أن العلامة التجارية الوحيدة غير المصنعة محلياً لا تمثل سوى 0.5% من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي، وهو ما تم التأكد منه عبر قياس دقيق لحجم المبيعات والاحتياجات.

واختتم أن قطاع صناعة الهواتف في مصر وصل إلى مرحلة متقدمة من "النضج"، مما استوجب العودة للأطر التنظيمية الأصلية لحماية الصناعة الوطنية وتجفيف منابع التهريب.