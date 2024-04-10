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BBC

حشود هائلة في صلاة العيد في "الشيراتون".. فرحة وبلالين و"معارك اسبراي الثلج" – صور

09:35 ص الأربعاء 10 أبريل 2024
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    صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد
  • عرض 6 صورة
    صلاة العيد
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عدسة- علاء أحمد وزياد أحمد:

أدى آلاف المصريين صلاة عيد الفطر في مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون، وسط أجواء احتفالية مبهجة. وامتدت صفوف إلى مئات الأمتار خارج المسجد.

وتعالت أصوات المصلين بالتكبيرات، فيما رصدت عدسة مصراوي فرحة المصلين بالعيد بعد الصلاة، مع إطلاق مئات البلالين واندلاع "معارك اسبراي الثلج" بين بعضهم، ابتهاجا بالعيد.

صلاة العيد مسجد أبو بكر الصديق المصلين

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