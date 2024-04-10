حشود هائلة في صلاة العيد في "الشيراتون".. فرحة وبلالين و"معارك اسبراي الثلج" – صور

مصلون من كل أنحاء العالم.. صلاة العيد في الأزهر الشريف

من القاهرة للإسكندرية.. غزة لم تغب عن احتفالات المصريين بالعيد: النصر

عدسة- علاء أحمد وزياد أحمد:

أدى آلاف المصريين صلاة عيد الفطر في مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون، وسط أجواء احتفالية مبهجة. وامتدت صفوف إلى مئات الأمتار خارج المسجد.

وتعالت أصوات المصلين بالتكبيرات، فيما رصدت عدسة مصراوي فرحة المصلين بالعيد بعد الصلاة، مع إطلاق مئات البلالين واندلاع "معارك اسبراي الثلج" بين بعضهم، ابتهاجا بالعيد.