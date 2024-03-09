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غلق نفقي الأزهر الساعة 2 صباحًا في رمضان.. محافظ القاهرة يعلن المواعيد

12:32 م السبت 09 مارس 2024

غلق نفقي الأزهر

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كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان.

بحسب القرار، تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

اللواء خالد عبد العال غلق نفقي الأزهر محافظ القاهرة شهر رمضان

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