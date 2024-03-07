مدبولي ينيب وزير الأوقاف لحضور حفل استطلاع رؤية هلال رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1445هــ ، وذلك يوم الأحد 10 مارس 2024م.

ودعت وزارة الأوقاف، الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين.

تنظم دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، احتفالا رسميا وشعبيا، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عدمه، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، وأعضاء هيئة كبار العلماء، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حسم موعد بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تداول أنباء متضاربة حول موعده.

وقال "القاضي"، في بيان،: بدأ الحديث خلال الساعات الماضية عن أن بداية رمضان ستكون يوم الاثنين وهناك من يقول إنها ستكون يوم الأحد.

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