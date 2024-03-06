قرار جريء يؤكد قدرة الحكومة على توفير الدولار.. إشادة برلمانية بتحرير سعر الصرف

كتب- نشأت علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي اليوم بشأن تحرير سعر الصرف يعد قرارًا جريئًا من الحكومة المصرية، يؤكد قدرتها على توفير الدولار.

وأوضح عمر، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تقضي على السوق السوداء للدولار، وذلك بعدما تقضي على الفجوة بين سعر الصرف بالبنك والسوق الموازية "السوق السوداء".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن ذلك القرار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما يتم توفير الدولار بالبنوك لمن يريد من المستثمرين، وبالتالي تشغيل حركة الإنتاج المحلي والتصدير.

وأكد وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا في الأسواق المحلية، بالتزامن مع نجاح الدولة في إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة الاستثماري ودخول حصيلة دولارية كبيرة للسوق.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القرار يسهم أيضاً في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية، ويساعد في جذب استثمارات جديدة.

ودعا عمر الحكومةَ إلى تفعيل رقابتها على الأسواق للسيطرة على أسعار السلع.