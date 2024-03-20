وزير النقل يبحث مع السفير الإسباني إقامة مصنع مخصص للأتوبيسات الكهربائية بمصر

كتب- محمد نصار:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، السفير البار وايرانتو سفير إسبانيا في القاهرة، لدعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجالات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وأهمية المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

وأشاد السفير الإسباني بالقاهرة بالتعاون الجاري مع الجانب المصري في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مؤكدًا على تطلع حكومة بلاده لزيادة حجم التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع النقل خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.

وأعرب السفير الأسباني عن الاهتمام الكبير من الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري خاصة مع التطور الكبير في هذا المجال في مصر، وهو ما رحب به وزير النقل.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأشار إلى أن هناك فرصا عديدة في مختلف المحطات بالموانئ المصرية أمام الشركات الإسبانية للتعاون مع الجانب المصري بحيث يقوم الجانب المصري بإنشاء البنية التحتية للمحطات ويقوم الجانب الأسباني بإنشاء البنية الفوقية لها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها ثم إعادة تسليمها بعد ذلك.

وأكد السفير الإسباني بالقاهرة على رغبة الشركات الأسبانية للتعاون مع الجانب المصري في مجال الأتوبيسات الكهربائية، وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية إقامة مصنع لهذه النوعية من الاتوبيسات في مصر لتوطين هذه الصناعة بها، مما سيشكل نموذجًا للتعاون المستقبلي بين الجانبين في هذا المجال الهام خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية.

وتطرقت المباحثات لآخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة تالجو الأسبانية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 15 سنة، شاملة الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات وفقا للعقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وبين شركة تالجو.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإقامة مصنع للوحدات المتحركة في مصر بالتعاون مع شركة تالجو ضمن خطة توطين صناعة النقل في مصر، إذ أكد السفير الأسباني على أن تالجو تبدي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذا المشروع الهام، وهو ما أشاد به وزير النقل الذي أكد على أهمية هذا المصنع في تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق للتصدير للدول الأخرى خاصة دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما تم مناقشة التعاون حول عددًا من المشروعات الأخرى مثل إعادة تأهيل وصيانة 23 قطار بالخط الأول وتطوير وازدواج ورفع كفاءة وتحديث نظم الإشارات بعدد من خطوط السكك الحديدية مثل خط قليوب منوف طنطا، وقليوب وشبين القناطر الزقازيق.

في ختام الاجتماع سلم السفير الأسباني وزير النقل المصري دعوة من وزير النقل الأسباني لزيارة أسبانيا للتباحث معه ومع وعدد من المسؤولين الأسبان حول عدد من الموضوعات الهامة في قطاع النقل والالتقاء بعدد من الشركات الأسبانية المتخصصة في مجال النقل وزيارة المصانع التابعة للشركات التي تنفذ مشروعات مع الجانب المصري.