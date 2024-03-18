وزير الري: تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية لتوفيرها لـ100 ألف نسمة بجنوب السودان

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً، اليوم الإثنين، من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شؤون مياه النيل، حول موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودولة جنوب السودان، في مجال الموارد المائية والري؛ خصوصًا في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان .

وقال الدكتور سويلم إن وزارة الموارد المائية والري قامت في شهر يناير ٢٠٢٤ بتدشين عملية تنفيذ عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الاستوائية وجونجلي، وقد تم البدء بالفعل في التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية؛ لإنشاء عدد (٣) محطات في المقاطعة.

وأوفد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فريق عمل مشترك من الجانبين المصري والجنوب سوداني لزيارة مقاطعة يورور في ولاية جونجلي؛ لبدء إجراءات تنفيذ عدد (٢) محطة، والمقرر إنشاؤهما لخدمة المقاطعة لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه.

ونوه سويلم بأن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات التعاون الثنائي بين البلدَين والتي تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان بتنفيذ عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من ١٠٠ ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق استدامة تشغيلها .

وتنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار وسدود لحصاد الأمطار؛ للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان .

وأكد سويلم أن مصر تحمل الخير لمواطني دولة جنوب السودان من خلال مشروعاتها التنموية في ظل العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كل الأصعدة .