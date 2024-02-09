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موضوعات خطب الجمعة لشهري شعبان ورمضان 1445 هجرية

05:46 م الجمعة 09 فبراير 2024

أرشيفية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات خطب الجمعة لشهري شعبان ورمضان 1445هــ،

وأوضحت أن الخطب على النحو التالي:

أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ
الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات
الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات
الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .
الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .

خطبة الجمعة شهر شعبان شهر رمضان وزارة الأوقاف

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