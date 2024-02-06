تعرف على الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب - القائمة الكاملة

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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال55 والتي تنتهي فعالياتها اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي ننشر القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بالجوائز، والتي جاءت كالتالي:

- أفضل رواية: "غذاء في بيت الطباخة" لمحمد عبد الرحمن إبراهيم.

- أفضل قصة قصيرة؛ "وردة واحدة كانت تكفي" لحبيب وائل.

-أفضل ديوان في شعر العامية؛ "الحياة مكنتش أحلى" لعبده السيد المصري.

-أفضل ديوان في شعر الفصحى؛ "كانت هنا موسيقى" لجمال الدين عبد العزيز.

-أفضل كتاب للطفل؛ مناصفة بين "اقرأ وارسم ولون" لأحمد عبد النعيم، و"أصدقائي" لصفاء عبد العزيز البيلي.

- جائزة أفضل كتاب في العلوم الإنسانية؛ مناصفة بين كتابي "الإعلام الرقمي" و"تشريعات وأخلاقيات النشر".

- جائزة أفضل كتاب في الذكاء الاصطناعي: "الخوارزميات القاتلة".

- أفضل كتاب نقد أدبي؛ مناصفة بين كل من كتاب "النقد الثقافي" للدكتور محمد ابراهيم السيد، و"التناسق النصي في الشعر العربي" لوسام عبد العاطي.

- أفضل كتاب في تحقيق التراث: "معجم المصطلحات الصيدلانية" لمروة محمد الشريف.

- أفضل كتاب في فرع الفنون؛ "العلم والسينما والتخيل" لمحمود قاسم.

- أفضل كتاب مترجم؛ "توجيه حركة التنقلات.. الهجرة والعولمة" من ترجمة محمد صبري محمد يوسف.

- أفضل كتاب مترجم للطفل؛ "جورج ومفتاحه السري للكون" من ترجمة أحمد سمير سعد.

- أفضل دار نشر عربي؛ مناصفة بين دار الرواق للنشر ودار منشورات المتوسط.

- أفضل دار نشر مصرية؛ دار بيت الحكمة للصناعات الثقافية، حيث أعلن الناشر التبرع بها لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

- كما تم حجب جائزتي العلوم الانسانية والنقد الأدبي للشباب تحت سن الـ 35.

وبلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، خلال 11 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4.5 مليون زائر.

حيث سجل يومه قبل الأخير، أمس الإثنين 5 فبراير 2024، نحو 327,810 زائرًا، محققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيري المتزايد وغير المسبوق على المعرض والذي وصل لـ 4,425,219 زائرا حتى الآن، يجسد مدى رغبة المصريين في تحصيل المعرفة وإدراكهم لقيمتها في بناء المجتمعات، ويكلل جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، من خلال قطاعات الوزارة المتعددة.

ويختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته اليوم الثلاثاء، بتكريم وزيرة الثقافة للفائزين بجوائز المعرض، وإعلان ضيف الشرف للدورة 56.