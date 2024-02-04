محافظة الجيزة تعدل نظام التظلمات من نتائج الامتحانات لأول مرة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته بأن يتم بدء التظلمات الكترونيًا لمدة خمسة عشر يوما؛ بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتيسيرًا علي أولياء الأمور.

وقالت الجيزة، بحسب بيان صحفي، إن اللواء أحمد راشد، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧%.

وأوضحت المحافظة، أن خطوات التظلم كما يلي :-

- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم الكترونيًا و طباعته وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الالكترونى

الموقع https://www.gizaedu.net

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة، بمقر اللجنة، طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول .

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

- تظلمات النقل تقدم الطلبات للمدارس ويتم تجميع الطلبات

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