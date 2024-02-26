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بالأسماء.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

04:08 م الإثنين 26 فبراير 2024
  • عرض 5 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
  • عرض 5 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
  • عرض 5 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
  • عرض 5 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
  • عرض 5 صورة
    انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير محمد معروف:

أعلن ياسر عمرو، رئيس اللجنة القضائية للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، نتيجة الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة لعام 2024.

وجاءت أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي، على النحو التالي:

1- شعبة الكهرباء فوق السن

- كريم علاء الدين.

- أحمد السيد عبد الرازق.

- ماجد أحمد عرفة.

- هشام محمد أمين البيومي.

2- شعبة كهرباء تحت السن

- أحمد عبده.

- عبد اللطيف عبد الغني.

3- شعبة ميكانيكا فوق السن

- عبد الله عبد الرحيم.

- عزة الدسوقي محمد.

- عفاف زيدان.

- منال عبد العزيز.

4- شعبة ميكانيكا تحت السن

- محمد سعد سعران.

- زينب محمد.

5- شعبة مدني فوق السن

- هشام أحمد السعيد المناوي.

- السيد حسن أحمد الرحمن.

- وليد وأحمد فؤاد محمد.

6- شعبة مدني تحت السن

- محمد ثروت.

- محمد مرسي صابر مرسي.

7- شعبة عمارة فوق السن

- محمد حمودة.

- فاطمة عبد الحليم أحمد إسماعيل.

- ابتسام خضر.

- أحمد السيد عبد الفتاح.

8- شعبة عمارة تحت السن

- محمد عبد الحميد.

انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين ياسر عمرو

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