السجيني عن عرقلة قانون المخلفات: أغنى واحد في مصر نصيبه في النظافة ٤٠ جنيهًا والفقير ٢ جنيه

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانات البشرية والتقنية، لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف ما دامت متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: جهاز مثل حماية المستهلك لديه 80 واحدًا فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلًا: كيف يقوم بالرقابة؟! وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود؟!

وشدد السجيني على ضرورة توفير الإمكانات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.

ووجه السجيني حديثه إلى الحكومة، قائلًا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها؟! أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟ مَن الذي يعرقل تطبيقه؟

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هذا قطاع، الخزانة العامة لا تتحمله، قائلًا: "أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيهًا، ومحدود الدخل 2 جنيه.. و5 مليارات جنيه ممكن تدخل خزانة الدولة".