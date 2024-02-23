خلال ساعات.. الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق بالمحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات اليوم الجمعة بعدد من مناطق أبو النمرس، بدءًا من الساعة العاشرة مساءًا.

وقالت "الجيزة"، بحسب بيان، إن انقطاع المياه يأتي؛ لتنفيذ أعمال تحسين ضغوط المياه وزيادة الاستفادة من أعمال إحلال وتجديد لخطوط طرد المياه بقطر ٦٠٠ مم و ٩٠٠ مم في محطة مياه طموه بمنطقة أبو النمرس، وتنفيذ أعمال ربط ٣ نقاط على الخط الجديد قطر ٩٠٠ مم مع الخط القائم داخل المحطة.

وأضافت المحافظة، أن ما سبق يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات، تبدأ فى الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح السبت الموافق 24 فبراير 2024؛ لتنفيذ الأعمال.

وأوضحت، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي:"مركز ومدينة أبوالنمرس، وترسا، ونزلة الأشطر، ومنيل شيحة".

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بمتابعة الأعمال بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المعلنة، وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء من الأعمال.

ونوهت "الجيزة"، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بتوجيه السيارات المحملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة، ويمكن الطلب من خلال الاتصال برقم طوارئ "125".