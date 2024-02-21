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BBC

نتنياهو يعيق التقدم.. "حماس": قيادة الاحتلال غير مستعدة لإبرام اتفاق أو تبادل الأسرى

11:32 م الأربعاء 21 فبراير 2024

طاهر النانو المستشار الإعلامى لحماس

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كتبت -داليا الظنيني:

وجه طاهر النانو المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحماس، الشكر للجهود المصرية والقطرية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وأضاف النانو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر،الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء، أن القيادة الإسرائيلية غير جاهزة لإبرام أي اتفاق، مبينا أنه كلما تقدمنا إلى الأمام للتوصل إلى هدنة أعادنا بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إلى الخلف.

وأوضح أنه لا توجد رغبة لدى الاحتلال الإسرائيلى فى إتمام صفقة تبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار، مضيفا:"من جانبنا نوايانا صادقة للتوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار".

وتابع:"كل ما نطالب به هو وقف الحرب على غزة بشكل كامل وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني".

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