أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءًا من الأربعاء 16 فبراير وحتى الجمعة 16 فبراير.

وقالت الأرصاد، إنه يسود حالة الطقس بدءًا من الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء؛ ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس تشهد من الأربعاء، نشاط رياح على أغلب الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد، أن البلاد تشهد من الأربعاء، أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء.