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BBC

مرصد الأزهر يكشف مؤامرة نتنياهو لإفشال عمل الأونروا" في غزة

10:22 م الإثنين 12 فبراير 2024

الأونروا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصل مرصد الأزهر لمكافحة الأزهر متابعته لتداعيات هذا القرار، ليصدر مقطعًا مرئيًا جديدًا بعنوان "مؤامرة نتنياهو لإفشال عمل الأونروا.. وسر التوقيت" والذي كشف خلاله عن تقرير للخارجية الصهيونية صنف بأنه "شديد السرية" كشفته القناة 12 العبرية في نهاية ديسمبر الماضي ويتضمن توصيات لإخراج وكالة الأونروا من قطاع غزة على ثلاثة مراحل هى: زعم وجود تعاون بين الوكالة الأممية وحركة حماس المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، ثم البدء في تقليص عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية عامة والقطاع على وجه التحديد، وأخيرًا نقل جميع مهام الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وتابع المرصد في بيان له، الاثنين، أنه في وقت تدور خلاله عقارب الساعة نحو مجاعة وشيكة في قطاع غزة، أعلنت دول عدة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهام الكيان الصهيوني لعدد من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر، ورغم تعهد الأمم المتحدة بملاحقة هؤلاء الموظفين لكن الإصرار على تعليق التمويل أثار الكثير من التساؤلات حول الهدف الحقيقي وراء هذا القرار.

وأكد المرصد أن الاتهامات المتواصلة للأونروا من الاحتلال الغاشم هي في حقيقتها ابتزاز سياسي غير أخلاقي يكشف نية مبيتة منذ سنوات لوأد الحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الرضا بالوضع القائم تحت سيطرة كيان يأبى المحاسبة في ظل دعم دولي غير مسبوق لجرائمه.

الأونروا غزة الأزهر الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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