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BBC

مستعدون لكافة السيناريوهات.. سمير فرج: اقتحام نتنياهو لرفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة

09:28 م الإثنين 12 فبراير 2024

اللواء سمير فرج

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كتب- حسن مرسي:
علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية فجر اليوم.

وقال فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن اقتحام نتنياهو لمدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، مضيفا:"مصر حذرت إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية، ومصر مستعدة لكافة السيناريوهات.

تابع: "نتنياهو ومجموعته اليمينية المتطرفة يستهدفون إطالة أمد الحرب"، متابعًا: توقف الحرب في غزة بمثابة إعلان ببداية محاكمة نتنياهو في إسرائيل،"

وأكمل الخبير الاستراتيجي: "نتنياهو يرغب في اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، والمجتمع الدولي وأمريكا يرفضون ذلك نظرا لتواجد فيها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في رفح الفلسطينية ".

سمير فرج نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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