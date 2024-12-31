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الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

02:16 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي

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كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح بذلك السفير، محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

ووجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

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الرئيس السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر
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