موعد الاختبار الشفوي لمسابقة الأزهر للابتعاث للخارج في رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أن الأربعاء المقبل الأول من يناير الجاري، سيتم عقد الاختبار الشفوي لمن اجتازوا الاختبار التحريري في مسابقة الابتعاث لشهر رمضان المبارك، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح المجمع في بيان له، اليوم، أن الاختبارات الشفوية تأتي كمرحلة ثانية لاختيار أفضل الكفاءات العلمية من وعاظ الأزهر الذين سيمثلون الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يولي اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي تبذله بعثات الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأضاف الجندي أن هذا الاختبار يأتي كمرحلة ثانية ضمن مراحل اختيار أفضل الكفاءات من وعاظ الأزهر الشريف للقيام بالتوعية الدينية في المساجد والمراكز الإسلامية في العديد من دول العالم خلال الشهر المبارك، في إطار الرسالة العالمية للأزهر الشريف؛ لبيان معالم الدين الإسلامي السمحة.

ويمكن للمتقدمين التعرف على مواعيد الاختبارات من خلال الدخول على الرابط الآتي: اضغط هنا

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