خالد الجندي يشيد باهتمام الرئيس بالشباب

كتبت -داليا الظنيني:

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تقديره الكبير للاهتمام غير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، لمناقشة الشباب حول العديد من القضايا الاجتماعية والدينية والوطنية.

وقال شاب يدعى محمد مسعد: "في رأيي، نحن الشباب نشعر بمدى التغيير الكبير الذي حدث في الدولة من 2014 حتى 2024، حيث أصبحت قضية الشباب على رأس أولويات الدولة، الدولة اليوم توفر بيئة مشجعة وداعمة للشباب في مختلف المجالات، مما يساهم في تحقيق طموحاتهم".

وأضاف: "على سبيل المثال، عندما أتحدث عن مشروعات تخرج الطلاب الجامعيين، نجد أن المؤسسات الحكومية تقف خلفهم وتقدم الدعم اللازم، من خلال منح التصاريح اللازمة والتسهيلات المختلفة، وهذا النوع من الدعم يعكس التقدير الكبير للشباب ويعزز من شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم."

وقال الشيخ خالد الجندي، إن القيادة الحكيمة تقدر أهمية الشباب، مضيفا:"اهتموا بشبابكم تغنموا أوطانكم، فالشباب هم أغلى وأثمن ثروة في وطننا، وعلى الجميع أن يهتم بهم ليضمنوا مستقبلاً مشرقًا للوطن، حفظ الله شبابنا، وغفر الله لكم جميعًا".

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