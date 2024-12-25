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هيئة الأرصاد الجوية تُعلن طقس الساعات المقبلة: رياح سرعتها 50 كم / ساعة

01:06 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يوجد نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربي للبلاد وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تنخفض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتابعت: تسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 20 درجة، والسواحل الشمالية 18 درجة، والمناطق الجنوبية من 21 و23 درجة.

وأكدت الهيئة أن سرعة الرياح من 40-50 كم/ساعة.

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