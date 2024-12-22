تجديد تكليف "فتحي شكر" مديرًا للعلاقات العامة بالتأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارًا بتجديد تكليف محمد فتحي شكر مديرًا عامًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الهيئة.

يُذكر أن "شكر" قدّم خلال فترة عمله جهودًا مميزة أسهمت في رفع كفاءة العمل وتعزيز الدور الإعلامي للهيئة، مما ترك بصمة إيجابية في منظومة العمل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من 16 مشروع تطوير كلي وجزئي ورفع كفاءة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال عام 2024، وذلك في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تضمنت تطوير منظومة الحجز الإلكتروني، حيث تم تفعيلها بعدد 250 عيادة تغطي 19 فرعا، على مستوى المحافظات، لافتاً إلى إجراء 10 ملايين عملية حجز إلكتروني.

اقرأ أيضًا:

محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية

إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية



