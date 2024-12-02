صور.. أول نموذج تجريبي لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بالقاهرة

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كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أول نموذج تجريبي لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بشكل جمالي جديد تمهيدًا لتعميمه على مستوى القاهرة.

النموذج الذي يتم تشجيره بالجزيرة الوسطى بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا، بجوار "إنبي" بحي شرق مدينة نصر، يقع على مساحة تقارب 5 آلاف م2، وسيتم زراعتها بـ 45 ألف شتلة و400 شجرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل استعادة المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة.

رافق محافظ القاهرة في جولته، العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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