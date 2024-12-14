أستاذ اقتصاد: "أبيدوس 1" علامة فارقة في تقدم مصر بملف الطاقة المتجددة

كتبت- داليا الظنيني:

علقت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، على افتتاح رئيس الوزراء اليوم محطة أبيدوس الشمسية في أسوان بقدرة 560 ميجاوات، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد علامة فارقة في تقدم مصر الكبير في ملف الطاقة المتجددة.

وفي مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أكدت الدكتورة وفاء علي، أن مصر تضع نصب عينيها أن تصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مع التركيز على استغلال مصادر الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أن محطة أبيدوس، التي تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع وتضم أكثر من مليون خلية شمسية، تمثل إضافة مهمة للشبكة القومية للطاقة.

كما أشارت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنشاء محطة لتخزين الطاقة، مما يعزز قدرة مصر على تأمين الطلب على الكهرباء وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، ويتضمن المشروع استراتيجيات تهدف إلى توسيع شبكة الطاقة المتجددة وتحقيق تنمية مستدامة.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء حول اعتباره ملف الطاقة "أمن قومي"، شددت الدكتورة وفاء على أن الطاقة أصبحت عاملًا مؤثرًا في الصراعات العالمية، وهو ما تجلى بوضوح في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت أن مصر تسعى جاهدة لتأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة.

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