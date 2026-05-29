تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة 29 مايو 2026، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 5 مساجد، وصيانة وتطوير 4 مساجد.

وأعلنت الوزارة، في بيان، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن إلى 1128 مسجدًا، من بينها 863 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و265 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 14617 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و787 مليون جنيه.

وتشهد قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

محافظة أسيوط

- تم إحلال وتجديد مسجد القرماني - مدينة أسيوط.

- تم إنشاء وبناء مسجد التقوى آل الحناوي بقرية طامية بني شقير - مركز منفلوط.

محافظة المنيا

- تم إحلال وتجديد المسجد القبلي بعزبة أيوب - قرية دلجا - مركز دير مواس.

محافظة كفر الشيخ

- تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد صلاح بقرية أبو مندور - مركز دسوق.

محافظة البحيرة

- تم إحلال وتجديد مسجد عزبة المنصبي بقرية رزافة - مركز الدلنجات.

محافظة الإسماعيلية

- تم إحلال وتجديد مسجد السيدة عائشة - مدينة القصاصين.

محافظة المنوفية

- تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية شبرا باص - مركز شبين الكوم.

محافظة الوادي الجديد

- تم صيانة وتطوير مسجد السلام (الحصة) - مدينة الخارجة.

محافظة سوهاج

- تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الشيخ أمبادر - البلابيش قبلي - مركز دار السلام، ومسجد النور والإيمان بقرية السمارنة - مركز المراغة.