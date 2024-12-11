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تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

09:42 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 9 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- محمد أبو بكر:

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر.

حالة الطقس

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها، الأربعاء، إن الشبورة المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة أنه يجب على المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الطرق الزراعية الطقس السواحل الشمالية
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