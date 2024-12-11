تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مدبولي يُتابع مع وزير قطاع الأعمال العام موقف تطوير قطاع القطن والغزل

كتب- محمد أبو بكر:

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر.

حالة الطقس

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها، الأربعاء، إن الشبورة المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة أنه يجب على المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

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