يتساءل عدد من المواطنين عن موقف عداد الكهرباء القائم عند هدم منزل قديم وإعادة بنائه من جديد، وما إذا كان يمكن الاحتفاظ بالعداد وإعادة استخدامه بعد انتهاء أعمال البناء، أم يتعين التقدم بطلب جديد للحصول على عداد كهرباء.

وقال مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هدم العقار الذي يتبع له العداد يترتب عليه اتخاذ إجراءات محددة لضمان الحفاظ على حقوق المشترك وعدم تعرضه لأي مخالفات أو مشكلات قانونية مستقبلًا.

وأوضح المصدر أن المشترك لا يجوز له ترك العداد مركبًا أو موصولًا بالشبكة أثناء أعمال الهدم، بل يجب التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها الموقع وطلب رفع العداد وفصل التيار بشكل رسمي قبل بدء أعمال الإزالة.

وأضاف أن إمكانية الاحتفاظ بالعداد وإعادة تركيبه مرة أخرى تتوقف على طبيعة الترخيص الجديد وحالة العقار بعد إعادة البناء، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع تقوم بمراجعة المستندات والتأكد من مطابقة الوضع الجديد للاشتراطات الفنية والقانونية قبل اتخاذ القرار.

وأشار إلى أنه في حال إعادة بناء العقار بنفس البيانات والموقع ووفق الإجراءات القانونية، يمكن للمشترك التقدم بطلب لإعادة توصيل التغذية الكهربائية وفق الضوابط المعمول بها، أما إذا طرأت تغييرات جوهرية على العقار أو عدد الوحدات أو طبيعة الاستخدام، فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات جديدة واستخراج عدادات وفق الوضع المستحدث.

وبحسب المصدر، يجب اتباع الخطوات التالية:

* التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة قبل بدء أعمال الهدم.

* سداد أي مديونيات أو مستحقات مالية على العداد.

* تقديم طلب رسمي لرفع العداد وفصل التغذية الكهربائية.

* الحصول على ما يفيد تنفيذ الفصل بصورة قانونية.

* الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالعداد والعقد لحين الانتهاء من إعادة البناء.

وأكد أن استمرار وجود العداد أثناء أعمال الهدم قد يعرضه للتلف أو الفقد، كما قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالسلامة العامة أو المسؤولية القانونية حال وقوع أي حادث أو استخدام غير مشروع للتيار الكهربائي.

وشدد على أن التواصل مع شركة الكهرباء قبل بدء أعمال الهدم هو الإجراء الأكثر أمانًا للحفاظ على حقوق المشترك وتجنب أي غرامات أو مخالفات مستقبلية.

واختتم بالتأكيد على أن كل حالة يتم فحصها بشكل منفصل وفق طبيعة العقار والمستندات المقدمة، لذلك يُفضل مراجعة شركة التوزيع المختصة لمعرفة الإجراءات المطلوبة قبل اتخاذ قرار الهدم أو إعادة البناء.