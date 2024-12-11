"مياه القاهرة" تطلق منصتها الجيومكانية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إطلاق المنصة الجيومكانية SDI للشركة، أحد مشروعات التطوير للمنصة الرقمية الموحدة الخاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأوضح الشيمي أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تعد من الشركات الرائدة في هذا المجال؛ حيث توفر المنصة الجيومكانية أكثر من 82 طبقة جغرافية، بما يوفر 82 معلومة مكانية متعلقة بالـ GISو SCADA و iot sensorsو GPSعن مواقع الشركة ومواقع الإصلاح والصيانة بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى بيانات عن فرق عمل الصيانة والإصلاح؛ مثل عدد الأفراد العاملين بالموقع وتبعية موقع الإصلاح لأي معمل أو محطة إنتاج مياه، وكذلك المناطق الحيوية المحيطة بموقع الإصلاح؛ بما يؤدي إلى تقليل زمن عمليات الإصلاح واستدامات الخدمات المقدمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن المنصة الجيومكانية تسمح بالربط مع كل الجهات المعنية بأنشطة الشركة؛ مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة والأحياء التابعة لها؛، بما يضمن تحقيق التكامل مع هذه الجهات.

وأشار الشيمي إلى أن إطلاق المنصة الجيومكانية يمثل المرحلة لحوكمة البيانات، والتي ستليها بالتبعية مرحلة حوكمة العمليات والأنشطة التي تقوم بها الشركة وربطها بإجراءات العمل القياسية لكل قطاع أو إدارة تابعة للشركة؛ بحيث يمكن قياس مؤشرات الأداء بشكل دقيق، وكذلك مؤشرات دعم اتخاذ القرار من خلال لوحات إحصائيةDashboards ، بحيث تخدم هذه التطويرات تحقيق أهداف التحول الرقمي وأهداف الشركة من حيث تقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتي قد وصلت وفقًا لأحدث التقارير إلى نسبة 98%.

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