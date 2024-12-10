إرسال الصور له شخصيا.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن مخلفات البناء ببورسعيد

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزالة مخلفات البناء في بعض أجزاء محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي".

يأتي ذلك بحسب بيان صحفي، بعدما قام أحد أعضاء مجلس النواب بعرض مشكلة تتعلق بتراكم مخلفات البناء في بعض الأجزاء بالمحور.

ووجه مدبولي بإزالة تلك المخلفات فوراً، وتصوير المنطقة قبل وبعد عمليات الإزالة، وإرسال الصور له شخصياً، للاطمئنان على سرعة إزالة هذه المخلفات.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المحور، في أقرب وقت ممكن وبأقصى كفاءة وجودة ممكنة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير شارع "ستالينجراد" بحي المناخ..

وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه ومرافقوه، لتفقُد مشروع تطوير شارع "ستالينجراد" بحي المناخ، ضمن تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي".

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، وبما يتواكب مع متطلبات التنمية والتطوير العمراني بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

3 محاور مرورية ببورسعيد

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن تطوير شارع "ستالينجراد" يبدأ من شارع ٢٣ يوليو حتى شارع النصر بطول 750 م وعرض 46 م، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تُعد المرحلة الأولى من تطوير محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، مضيفاً أن المحور هو واحد من ٣ محاور متوازية تربط شمال بورسعيد بجنوبها، والتي تشمل إلى جانب محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي"، محور "٢٣ ديسمبر"، ومحور "محمد علي".

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال التفقُد، إلى شرح من اللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي أوضح أن المشروع يتضمن أعمال رفع كفاءة وتوسعة ورصف وإنارة ونظافة وتجميل ميادين شارع "ستالينجراد"، مُشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير أعمال الشارع بالكامل، وأن المشروع تم تمويله ذاتياً من قبل المحافظة.

بدوره، نوه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن محور "ستالينجراد - المشير طنطاوي" يشمل ٣ مراحل؛ المرحلة الأولى هي مرحلة تطوير محور "ستالينجراد"، وهي المرحلة التي يتفقدها رئيس الوزراء اليوم، وتم الانتهاء منها بالكامل، والمرحلة الثانية (C1، C6) سيبدأ تطويرها خلال الفترة المُقبلة بطول ١,٥ كم، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تطوير محور المشير طنطاوي من شارع العبور حتى مدخل محور ٣٠ يونيو، وهذه المرحلة تم الانتهاء منها أيضًا.