لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

في أول يوم عمل.. خالد عبد العزيز يتعهد بتطوير العمل داخل المجلس الأعلى للإعلام

04:05 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المهندس خالد عبد العزيز (1)
  • عرض 3 صورة
    المهندس خالد عبد العزيز (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

حرص المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، على المرور على جميع العاملين بالمجلس ومصافحتهم.

وأكد "عبد العزيز"، بحسب بيان اليوم الأحد، ضرورة تطوير العمل داخل المجلس، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة القادمة.

وعقب ذلك، عقد رئيس المجلس اجتماعًا مع أعضاء المجلس بكامل تشكيلهم، وناقش خلاله أبرز الملفات في المجلس وضرورة العمل على سرعة الانتهاء منها والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

اقرأ أيضا:

طروحات المطارات.. بيان حكومي مهم بشأن خطة التطوير

قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)

25 صورة ترصد أعمال حصر عقارات بمنطقتين في القاهرة استعدادًا لتطويرهما

حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة عدة أيام

المهندس خالد عبد العزيز المجلس الأعلى للإعلام اليمين الدستورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الطيران: أعترف بوجود مشكلات.. وطرح المطارات للاستثمار ليس لـ"الفلوس"

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)