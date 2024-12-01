صور- منافذ متنقلة لـ"الإنتاج الحربي" لبيع المنتجات المدنية بأسعار مخفضة -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، حيث يوجد منفذان أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشهد هذه المنطقة كثافة وتوافدًا للعاملين بالوزارات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية.

وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم، مع إمكانية التقسيط.

ووجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%؛ لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشدداً على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

جدير بالذكر أنه يوجد إقبال شديد على منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي، وبالأخص المنافذ المتنقلة والموجودة بالعاصمة الإدارية؛ حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يومياً؛ مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، وأن منافذ البيع الموجودة بالعاصمة يوجد بها أنواع مختلفة من السلع المعمرة من مختلف الأجهزة الكهربائية (غسالات- ثلاجات- سخانات- أفران)، ومنتجات الأسرة (استنلس استيل- لمبات- فويل- ورنيش أحذية...) وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية؛ للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، وتؤكد الوزارة أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ؛ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة .