خالد أبو بكر: لا يعقل أن يكون إيجار وحدة قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر

كتب- حسن مرسي:

علق خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"على قناة "صدى البلد": "المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم".

وأضاف المحامي خالد أبو بكر: "العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة".

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا خالد أبو بكر: "لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيهًا في الشهر".

وأكمل الإعلامي خالد أبو بكر: "مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا".