أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. تعرف على موعد نوة "المكنسة" 2024

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يستعد سكان الإسكندرية والمحافظات الساحلية لاستقبال أول نوة شتوية شديدة الأمطار لعام 2024، والتي تُعرف "بنوة المكنسة"، والتي تستمر لمدة 4 أيام، وتُعد نوة المكنسة هي إحدى النوات الأكثر قوة حيث تتميز بأمطار غزيرة شديدة يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح، واضطراب الأمواج.

وتعتبر نوة المكنسة أولى النوات الشتوية، وتبدأ بعد منتصف شهر نوفمبر من كل عام، وتستمر 4 أيام، وهي نوة شمالية غربية شديدة الأمطار، وسُميت بنوة "المكنسة" لأنها تكنس الجو من الغيوم وتعيد ترتيب الحالة الجوية بعد اضطرابات الخريف.

وسميت نوة المكنسة بهذا الاسم، لأن الصيادين أطلقوا عليها "المكنسة"، بسبب ما وصفوه بأنها تكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهي رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة.

يُذكر أن نوة المكنسة من أقوى وأشد النوات تأثيرًا حيث تضرب المدن الساحلية، لاسيما الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، ودمياط، حيث تتفاوت حدتها من محافظة إلى أخرى، وعادة تبدأ فى 16 نوفمبر وتعمل على هطول الأمطار بشكل غزير.